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Стефанішина: Адаптація українського законодавства до європейського щодо аграрного блоку стане найскладнішим

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Європейський Союз і Україна в січні 2025 року відкриють шість-сім переговорних розділів зі скринінгу адаптації українського законодавства до європейського, найскладнішим серед яких стане аграрний блок, повідомила віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

"Одну з найнижчих оцінок у поточному році отримала галузь сільського господарства", - сказала вона на щорічних загальних зборах Європейської бізнес асоціації (ЄБА) в Києві у вівторок.

За словами Стефанішиної, дестабілізація пов'язана з постійною невизначеністю під час торговельної лібералізації, а також складнощами у сприйнятті українського агросектору в Європейській Комісії у зв'язку з ротацією аграрних міністрів в Україні.

"Цей рік не був патовим для самої сфери. Але для інтеграції у сфері сільського господарства він був "негативно позитивним". Точніше він був негативним. Ми тут маємо одиницю (в оцінці Європейською Комісією - ІФ-У). Це для розуміння, як зараз оцінюється ринок", - додала віцепрем'єрка.

Стефанішина також звернула увагу, що при інтеграції українського агросектору в європейський ринок є дві площини. Перша - внутрішній ринок і чинні на ньому правила та стандарти.

"Без приведення українського законодавства у відповідність до європейського регулювання мови про будь-які субсидії або розподіл квот на ринку бути не може, оскільки ми не отримаємо доступ до ринку, не будемо конкурентоспроможними, але водночас матимемо повністю відкритий ринок для європейських компаній", - зазначила вона.

Другою площиною переговорів віцепрем'єрка назвала проведення дискусії щодо українського агросектору на тлі безпрецедентно великої фінансової підтримки України як країни-кандидата в ЄС, яку було отримано у зв'язку з війною, відновленням і зміцненням фінансової стійкості країни.

Стефанішина наголосила, що український уряд уважно спостерігає за замороженими в ЄС російськими активами. Ідеться не тільки про фінансові активи, а про всі заморожені в межах санкційної політики активи, які можуть бути передані Україні для підтримки економіки. Тому дискусія в контексті аграрної політики є надто вузькою, в України буде суттєво більший доступ до ресурсів.

Віцепрем'єрка розповіла, що Україні радять нарощувати свою присутність на ринках третіх країн, до яких у ЄС немає доступу. Під час обговорення доступу до ринку ЄС, перехідних періодів і часових рамок цей аргумент зможе стати елементом сильної переговорної позиції.

"Суверенним інтересом ЄС є розширення присутності в торговому світі. Україна може це забезпечити", - заявила Стефанішина і додала, що продовольча світова безпека багато в чому залежить від України, про що також знає весь світ.

Стефанішина
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