Фінляндія закликає Захід припинити телефонувати путіну

Фінляндія закликала лідерів країн Заходу припинити телефонувати російському диктатору володимиру путіну.

Про це у контексті нещодавнього дзвінка путіну з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, передає ARD.

"Найважливіше те, що ми розуміємо, що зараз не повинні брати участь у черговій гонці за увагу з боку кремля", - сказала дипломатка.

На її думку, західні лідери повинні встановити скоординовану комунікацію з москвою.

15 листопада Шольц уперше за два роки зателефонував російському диктатору. Під час розмови очільник німецького уряду засудив війну в Україні, закликав путіна вивести війська та обговорив імовірні переговори з Києвом.