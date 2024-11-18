Фінляндія закликає Захід припинити телефонувати путіну

Фінляндія закликала лідерів країн Заходу припинити телефонувати російському диктатору володимиру путіну.
Про це у контексті нещодавнього дзвінка путіну з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, передає ARD.
"Найважливіше те, що ми розуміємо, що зараз не повинні брати участь у черговій гонці за увагу з боку кремля", - сказала дипломатка.
На її думку, західні лідери повинні встановити скоординовану комунікацію з москвою.
15 листопада Шольц уперше за два роки зателефонував російському диктатору. Під час розмови очільник німецького уряду засудив війну в Україні, закликав путіна вивести війська та обговорив імовірні переговори з Києвом.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023