Умєров: Було успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет «Нептун»

Україна нарощує виробництво ракет. Цього року було виготовлено перші 100 ракет. Про це повідомив очільник Міністерства оборони Рустем Умєров.

За словами міністра, також успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 «Нептун» з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях.

«Також розробляються нові ракети-дрони, зокрема «Паляниця», яка є прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору. Працюємо у цьому напрямку і з іноземними партнерами», – зазначив він.