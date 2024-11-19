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Умєров: Було успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет «Нептун»

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Україна нарощує виробництво ракет. Цього року було виготовлено перші 100 ракет. Про це повідомив очільник Міністерства оборони Рустем Умєров.

За словами міністра, також успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 «Нептун» з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях.

«Також розробляються нові ракети-дрони, зокрема «Паляниця», яка є прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору. Працюємо у цьому напрямку і з іноземними партнерами», – зазначив він.

Нептун, Умєров
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