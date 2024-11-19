Військовий: Держава має встановити фіксовану ціну для викупу трофейної зброї

Щоб запобігти безконтрольному обігу зброї, яка опинилася в руках українців, після війни необхідний буде виважений підхід до її вилучення.

Таку думку висловив молодший сержант взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів Віталій Моцний (позивний «Техас») у черговому випуску проєкту Укрінформу «Командири нашої перемоги».

За його словами, питання безконтрольного обігу зброї активно обговорюють у збройових колах. «На даний момент пропонується, що люди мають самостійно здати зброю. Але є побоювання, що це може спричинити незрозумілі наслідки для тих, хто прийде здавати. Тому процес здачі наразі здається невизначеним», – розповів Моцний.

Він також зауважив, що збройове ком’юніті пропонує використовувати світову практику: держава має встановити фіксовану ціну для викупу зброї та гарантувати, що люди, які приносять трофейну чи знайдену зброю, не нестимуть кримінальної відповідальності.

«Люди мають чітко розуміти, що здаючи зброю, вони не ризикують потрапити під кримінальну відповідальність. Це ключовий момент, який може мотивувати населення брати участь у процесі вилучення», – підсумував військовий.