Боррель: ЄС передав Україні мільйон боєприпасів

Європейський Союз передав Україні мільйон боєприпасів. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
«Ми щойно виконали наше зобовʼязання надати Україні мільйон боєприпасів, а до кінця зими ми підготуємо ще 75 тис. українських солдатів», – розповів Боррель.
Як зазначив дипломат, наразі Євросоюз передав Україні зброю на 45 млрд євро. Однак, на його думку, чинний рівень допомоги залишається недостатнім, щоб змінити ситуацію на полі бою на користь України.
«Ми даємо Україні рівно стільки, щоб утриматися, а іноді навіть менше, тоді як Росія перевела всю свою економіку на воєнний стан і розраховує на безумовну підтримку Північної Кореї та Ірану», – наголосив він.
Нагадаємо, у квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Згідно з планом, було заплановано придбати 800 тис. боєприпасів у рамках програми. Партнерам було запропоновано Чехією приєднатися до ініціативи. Україна отримає 500 тис. артилерійських снарядів до кінця року в межах «чеської ініціативи».
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