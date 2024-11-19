Прем’єр Словаччини розкритикував рішення дозволити Україні завдавати удари по російській території

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував рішення Сполучених Штатів дозволити Україні завдавати удари по російській території далекобійними ракетами ATACMS. Відповідну заяву прем’єр Словаччини опублікував у Facebook.
У відеозверненні Фіцо заявив, що президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ATACMS для завдання ударів по цілях на території Росії "з чіткою метою – повністю зірвати або затягнути мирні переговори".
Прем’єр країни додав, що доручив міністру закордонних справ Словаччини Юраю Бланару і міністру оборони Роберту Калиняку не підтримувати це рішення США на жодному міжнародному форумі та в будь-який спосіб.
"Це безпрецедентна ескалація напруженості", – заявив Фіцо, додавши, що здивований, з якою швидкістю низка держав Європейського Союзу привітали рішення Вашингтона.
Він вважає, що позиція Байдена суттєво вплине на плани новообраного президента США Дональда Трампа, який "публічно висловлює зацікавленість у переговорах щодо припинення війни в Україні".
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