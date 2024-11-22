Держстат: Ціни на житло в Україні у середньому зросли на 11,7%

У третьому кварталі цього року ціни на житло в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023-го, у середньому зросли на 11,7%.

Найбільше подорожчали квартири на первинному ринку, повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, ціни на квартири на первинному ринку за рік зросли на 14,1%, на вторинному - на 10,5%.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 13,9%, на вторинному - на 10,0%. Двокімнатне житло на первинному ринку подорожчало на 14,8%, на вторинному - на 11,1%. Трикімнатні квартири на первинному ринку зросли у ціні на 13,6% %, на вторинному - на 10,3%.