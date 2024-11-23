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МВС: 2024 року вперше посвідчення водія отримали 180 тисяч українців

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Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ із початку цього року видали громадянам понад 180 тисяч посвідчень водія вперше.

Про це поінформувала пресслужба МВС, передає Укрінформ.

"З початку 2024 року сервісні центри МВС видали 180 281 посвідчення водія вперше. Найпопулярнішою серед кермувальників є категорія В, яка дозволяє керувати легковими автівками масою до 3,5 т", - зазначили у Міністерстві.

У МВС поінформували, що сервісні центри з початку цього року видали людям 40 100 посвідчень водія у зв’язку з відкриттям вищих категорій та 23 434 – нижчих категорій.

У пресслужбі пояснили, що особам, залежно від типу того чи іншого транспортного засобу, необхідно досягнення певного віку, аби сісти за кермо мотоцикла чи вантажівки з причепом.

Підготовка та перепідготовка здійснюються в акредитованій автошколі. Тривалість практичного навчання здійснюється відповідно до типової навчальної програми та залежить від обраної категорії, яких в Україні наразі понад десять.

"Теоретичне навчання в автошколі (на категорії - ред.) А, А1, В1 (триває - ред.) 61 год.; В – 64 год.; С, С1 (підготовка) – 74 год.; С, С1 (перепідготовка) – 42 год.; Д, Д1 (перепідготовка) – 46 год.; ВЕ, СЕ, С1Е, ДЕ, Д1Е перепідготовка – 37 год.", - поінформували у МВС.

Громадяни можуть самостійно опановувати теоретичну частину навчання для складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Практичне навчання в автошколі на категорії А, А1 становить 43 год., на категорії В1 – 40 год.; на категорію В – 40 год. (38 год. – коробка передач "автомат"); на категорії С, С1 (підготовка) – 56 год. (51 год. – коробка "автомат"); на категорії С, С1 (перепідготовка) – 27 год. (24 год. – коробка "автомат"); на категорії Д, Д1 (перепідготовка) – 27 год.; на категорії ВЕ, СЕ, С1Е, ДЕ, Д1Е (перепідготовка) – 13 год.

За наявності вищих категорій для відкриття нижчих категорій А, А1, В1 (накатки) тривалість підготовки становить 17 год. Для відкриття нижчих категорій В, С1, С, Д1, Д (накатки) тривалість підготовки становить 17 год.

Мінімальний термін проходження теоретичного та практичного навчання в автошколі становить щонайменше 3-4 тижні. Перелік акредитованих навчальних закладів доступний за посиланням на сайті Головного сервісного центру МВС.

Для отримання посвідчення водія вперше особі спочатку необхідно скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, потім - пройти практичну підготовку в акредитованому навчальному закладі та скласти внутрішній іспит з водіння. Далі громадянину потрібно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.

МВС, посвідчення водія
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