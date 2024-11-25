Нардеп: До 70 тисяч ВПО повернулися у тимчасово окупований Маріуполь

Близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, до 70 тисяч - у тимчасово окупований Маріуполь.
Про це повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко в інтерв’ю Укрінформу.
«Вже близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території», - поінформував він.
Парламентарій зазначив, що за наявними даними, 200 тисяч маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни, яку принесла на українську землю росія, «водночас кожен третій з них повернувся додому, в Маріуполь, в окупацію».
«За підрахунками, це приблизно 67-70 тисяч осіб. На мою думку, це жахливі цифри», - наголосив Ткаченко.
За його словами, ВПО ухвалюють рішення щодо повернення та ТОТ, адже не отримали належної підтримки та допомоги від держави, інтегруватись у нові громади.
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