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Британія: 2024 році в Україні можуть зафіксувати реальне економічне зростання приблизно на 3%

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Цілком імовірно, що 2024 року в Україні зафіксують реальне економічне зростання приблизно на 3%. Це продовжує тенденцію відновлення під час війни. Українська економіка скоротилася приблизно на 29% 2022-го. Реальні економічне зростання становило 5% 2023 року.

Про це пише розвідка Великої Британії.

МВФ прогнозує, що середньорічний рівень інфляції становитиме 5,8% 2024 року, порівняно з піком у 20% 2022-го. Очікується, що витрати на оборону складуть приблизно 60% державних витрат України 2025 року.

російська економіка, ймовірно, зросте приблизно на 3,6% за підсумками цього року. Це триваюча тенденція зростання після початкового економічного шоку війни 2022 року.

"Зростання, швидше за все, зумовлене державними витратами, зокрема на військово-промисловий комплекс. Однак прогнозується сповільнення економічного зростання 2025 року через тиск з боку інфляції, нестачі робочої сили та санкцій. Очікується, що російські витрати на оборону зростуть у 2025 році й складуть 32 відсотки загальних бюджетних витрат, тоді як інші сфери бюджету, такі як соціальні витрати, зазнають скорочень", - йдеться у повідомленні.

Збільшення державних витрат, швидше за все, посилить інфляційний тиск в економіці. За прогнозом на 2024 рік середньорічний рівень інфляції становитиме 7,9%.

економіка
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