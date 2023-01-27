ООН: Через повномасштабне вторгнення українська економіка скоротилась на 35%

Через повномасштабне вторгнення рф в Україну українська економіка скоротилась більш ніж на 35%, передає УНН, йдеться у звіті ООН.
"Економіка України у 2022 році пережила більш ніж 35-відсоткове скорочення через масштабне руйнування фізичної інфраструктури, порушення виробничої та торговельної діяльності, значне скорочення робочої сили та масштабне переміщення населення", – повідомляється у звіті ООН.
Також на економічний стан впливають атаки рф на енергетичну інфраструктуру, блокування портів та пошкодження об'єктів металургії. Дохід у бюджет скоротився, таким чином дефіцит сягає близько 5 млрд доларів у місяць.
Зазначають, що пряме монетарне фінансування з боку Національного банку покрило приблизно третину усіх потреб державних видатків. Це призвело до виснаження валютних резервів, що підштовхнуло Україну до девальвації національної валюти.
Експерти не давали прогнозів щодо української економіки на 2023 рік через невизначеність.
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