Міжнародна коаліція дронів виділить Україні 1,8 млрд євро на безпілотники для ЗСУ

Країни-учасниці Міжнародної коаліції дронів цього року виділять 1,8 млрд євро на безпілотники для Збройних сил України.
Про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров.
Про виділення 1,8 млрд євро на дрони для ЗСУ повідомили партнери з Латвії, які разом із Великою Британією очолюють колації. За словами Умєрова, це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога.
"31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об’єднала 17 країн: Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну", ідеться у повідомленні міністра оборони.
Латвія виділить цього року 20 млн євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 млн - на закупівлі у вітчизняній промисловості, а 5 млн - на спільні закупівлі в рамках коаліції.
Крім того, з латвійськими партнерами підписано угоду про навчання українських військових за програмою пілотування дронів.
"Безпілотники — це зброя майбутнього, яка вже зараз допомагає Україні тримати оборону і зберігати життя наших захисників. Дякую нашим партнерам за внесок у перемогу України!" , — наголосив глава Міноборони.
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