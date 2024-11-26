Bloomberg: Ціни на каву сягнули найвищого рівня з 1997 року

Ф'ючерси на каву в Нью-Йорку зросли до найвищого рівня з 1997 року на тлі побоювань щодо врожаю у провідних виробників. Про це пише Bloomberg.
Ціни на каву цього року підвищилися через серйозні перебої з постачанням від ключових виробників – Бразилії та В'єтнаму.
Арабіка, елітний сорт, якому надають перевагу у спеціальних напоях, у понеділок зросла на 3%. Ф'ючерси на арабіку зросли на 2,4% – до $3,0935 за фунт. Зростання арабіки в ціні цього року досягло вже 64% проти 40% у вересні.
Бюджетніший сорт робуста, що використовується в розчинних напоях, нещодавно досяг найвищого рівня з 1970-х років.
Виникли побоювання, що постачання з Бразилії скоротяться після тривалої посухи, що пошкодила кавові дерева. Це може призвести до зниження виробництва наступного сезону.
Тиск посилюється можливістю того, що високі темпи експорту арабіки цього року можуть призвести до низьких запасів до кінця поточного сезону.
Служба іноземних сільськогосподарських досліджень Міністерства сільського господарства США прогнозує, що запаси бразильської кави досягнуть лише 1,2 млн мішків до кінця поточного сезону в червні, що на 26% менше, ніж торік.
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