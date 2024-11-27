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Результати конкурсів на керівників САП, НАЗК і НАБУ будуть оскаржувати у ВАКС

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Результати конкурсів на посади директора НАБУ, керівника САП та очільника НАЗК, а також аудиту НАБУ будуть оскаржувати до окремого нового суду. Це передбачає законопроект 12206-1, який Кабмін 22 листопада зареєстрував у Верховній Раді, пише Судово-юридична газета.

Цим законопроектом закладаються засади для створення Вищого спеціалізованого адміністративного суду (ВСАС), який за статусом суд прирівнюється до Вищого антикорсуду (ВАКС). Суддів будуть відбирати за участі міжнародних експертів, які будуть входити до Експертної ради. Нагадаємо, що керівників САП, НАБУ та НАЗК також відбирають за участі міжнародних експертів.

Новому ВСАС як суду першої інстанції будуть підсудні адміністративні справи:

  • щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Кабміну, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Нацбанку чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, крім справ, які нині підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції;
  • щодо оскарження рішень АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та рішень у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання, адміністративні справи за позовом АМКУ у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання;
  • щодо оскарження рішень НАЗК про відмову у наданні державного фінансування статутної діяльності політичної партії або про зупинення (припинення) державного фінансування статутної діяльності політичної партії;
  • про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії;
  • щодо оскарження рішень Конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, першого заступника та заступника керівника САП, Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності САП;
  • щодо оскарження рішень комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ, Комісії з проведення аудиту НАБУ;
  • щодо оскарження рішень Конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК;
  • щодо оскарження рішень конкурсної комісії з відбору на посаду голови АРМА;
  • про оскарження актів, дій чи бездіяльності органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів (КДКП).

Скарги на рішення ВСАС буде розглядати Апеляційна палата ВСАС.

Прикметно, що цей проект вніс уряд в особі віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністра юстиції Ольги Стефанішиної. При цьому в парламенті раніше вже був зареєстрований законопроект 12206 про засади створення Вищого суду з публічно-правових спорів, ініціаторами якого виступили перший заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець та заступник голови Комітету ВР з питань правової політики Павло Павліш.

Таким чином, наразі у Верховній Раді є два альтернативних проекти.

На відміну від законопроекту Мотовиловця, законопроект міністра юстиції не передбачає чітких строків для проведення конкурсу до ВСАС.

Нагадаємо, що перший проект передбачав, що ВККС має провести конкурс протягом 18 місяців з дня набрання чинності законом про утворення Вищого суду з публічно-правових спорів.

НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
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