Результати конкурсів на керівників САП, НАЗК і НАБУ будуть оскаржувати у ВАКС

Результати конкурсів на посади директора НАБУ, керівника САП та очільника НАЗК, а також аудиту НАБУ будуть оскаржувати до окремого нового суду. Це передбачає законопроект 12206-1, який Кабмін 22 листопада зареєстрував у Верховній Раді, пише Судово-юридична газета.
Цим законопроектом закладаються засади для створення Вищого спеціалізованого адміністративного суду (ВСАС), який за статусом суд прирівнюється до Вищого антикорсуду (ВАКС). Суддів будуть відбирати за участі міжнародних експертів, які будуть входити до Експертної ради. Нагадаємо, що керівників САП, НАБУ та НАЗК також відбирають за участі міжнародних експертів.
Новому ВСАС як суду першої інстанції будуть підсудні адміністративні справи:
Скарги на рішення ВСАС буде розглядати Апеляційна палата ВСАС.
Прикметно, що цей проект вніс уряд в особі віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністра юстиції Ольги Стефанішиної. При цьому в парламенті раніше вже був зареєстрований законопроект 12206 про засади створення Вищого суду з публічно-правових спорів, ініціаторами якого виступили перший заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець та заступник голови Комітету ВР з питань правової політики Павло Павліш.
Таким чином, наразі у Верховній Раді є два альтернативних проекти.
На відміну від законопроекту Мотовиловця, законопроект міністра юстиції не передбачає чітких строків для проведення конкурсу до ВСАС.
Нагадаємо, що перший проект передбачав, що ВККС має провести конкурс протягом 18 місяців з дня набрання чинності законом про утворення Вищого суду з публічно-правових спорів.