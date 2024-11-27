ДПСУ: Перелік категорій осіб, яким дозволено виїзд за кордон, наразі не змінювався

У грудні, так само як і після 17 липня, обов’язковою умовою для виїзду чоловіків за кордон (якщо вони є громадянами України віком від 18 до 60 років та мають підстави для перетину) є наявність військово-облікового документа.

Це передбачено законом про мобілізацію, що набув чинності 18 травня.

Як наголошують у Держприкордонслужбі, перелік категорій осіб, яким, відповідно до Правил перетинання кордону громадянами України, дозволено виїзд за кордон, наразі не змінювався.

Право на виїзд за кордон мають:

заброньовані на період мобілізації:

визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби за станом здоров’я;

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей;

батьки-одинаки;

ті, хто має дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

інші категорій осіб, визначені ст. 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Наразі виїзд чоловіків за кордон можливий лише за наявності військового квитка.

Військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу (паспортом), військовозобов’язані мають надати на вимогу прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та в пунктах пропуску через державний кордон України.

Військовий квиток може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

У військово-облікових документах чоловіків, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку або довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 №560.

Підставою для відмови у виїзді за кордон є:

відсутність військово-облікового документа;

відомості в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів про подання особи в розшук до Національної поліції.

У разі виявлення таких відомостей у реєстрі, на місце викликають поліціянта для адміністративного затримання особи та доставлення її до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, що наявність військово-облікового документа під час виїзду всіх чоловіків за кордон стала обов’язковою з 17 липня. Саме тоді завершився двомісячний термін для оновлення даних.