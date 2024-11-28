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Федоров розповів про тестування нових роботизованих українських розробок

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Українські виробники протестували на полігоні сто новітніх роботизованих вітчизняних розробок.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, йдеться про тестування медевакуаційних та логістичних платформ, ударних дронів, мінувальників і роботів-камікадзе.

Їх перевірили на стійкість до води, встановили швидкісні та гальмівні характеристики, рівень шуму та прохідність в умовах складного рельєфу: з вибоїнами, загородженнями, поваленими деревами, трамплінами, піском, ровом з водою та під засобами радіоелектронної боротьби.

"Демонстрація в умовах, наближених до бойових, - обовʼязковий етап у житті розробки. Завдяки полігонам виробники розуміють, що треба пофіксити, щоб під час бойового використання не було сюрпризів", - пояснив Федоров.

Федоров
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