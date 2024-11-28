Федоров розповів про тестування нових роботизованих українських розробок

Українські виробники протестували на полігоні сто новітніх роботизованих вітчизняних розробок.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
За його словами, йдеться про тестування медевакуаційних та логістичних платформ, ударних дронів, мінувальників і роботів-камікадзе.
Їх перевірили на стійкість до води, встановили швидкісні та гальмівні характеристики, рівень шуму та прохідність в умовах складного рельєфу: з вибоїнами, загородженнями, поваленими деревами, трамплінами, піском, ровом з водою та під засобами радіоелектронної боротьби.
"Демонстрація в умовах, наближених до бойових, - обовʼязковий етап у житті розробки. Завдяки полігонам виробники розуміють, що треба пофіксити, щоб під час бойового використання не було сюрпризів", - пояснив Федоров.
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