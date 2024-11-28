Железняк: Комітет Ради пропонує перенести підвищення оподаткування для фізосіб на 1 січня 2025 року

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує парламенту перенести підвищення оподаткування для фізосіб з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Зараз на комітеті перенесли для ФОПів впровадження оподаткування з 1 жовтня на 1 січня 2025 року. Тобто повністю відстояли, щоб прибрати із закону "заднє число"... крім банків. Це саме те, що я відразу говорив і виступав. Знадобилося два місяці для усвідомлення", - написав він у телеграмі в середу.

Железняк зазначив, що Міністерство фінансів "проговорилося" про швидке підписання законопроєкту №11416д президентом, але опублікувати сам закон планують так, щоб він запрацював із 1 грудня.

За словами нардепа, із 30 млрд грн очікуваних у 2024 році податкових надходжень від законопроєкту залишилося лише 8 млрд, а решта коштів загубилася через затягування підписання.

"Правку в законопроєкті №319 комітет схвалив. Тому наступного тижня буде в (на голосуванні - ІФ-У) залі", - підсумував нардеп.

До цього Железняк повідомив, що ФОП - платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати військового збору протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої випискою з Електронного реєстру лікарняних, якщо вони тривають 30 і більше календарних днів.

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня 2024 року ухвалила в цілому закон (№11416д) про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування в умовах дії воєнного стану, який передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%, податку на прибуток банків до 50% за 2024 рік і збільшення низки інших податків і зборів.

Президент, якому цей документ було надіслано 15 жовтня, досі не підписав його, однак і не повернув до парламенту з правками чи з вето. Водночас відомо, що набрання чинності цим законом є однією з умов шостого перегляду програми розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом і виділення сьомого траншу за нею близько $1,1 млрд.