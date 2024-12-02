МЗС Грузії: Тбілісі насправді не відмовлялось від руху в ЄС

Грузинське Міністерство закордонних справ заявило, що проти країни здійснюються спроби втручання з боку іноземних держав, а Тбілісі насправді не відмовлялось від руху в ЄС.

Таку заяву зовнішньополітичне відомство Грузії поширило в неділю, 1 грудня, передає "Європейська правда".

Грузинське МЗС засудило "тиск на дипломатичну службу Грузії та заклики до саботажу", додавши, що "спроби іноземних держав втручатися у функціонування інститутів суверенної держави є неприйнятними".

Там не уточнили, що мають на увазі, але відомо про щонайменше кілька відставок грузинських послів за останні дні.

Відомство також запевнило, що Тбілісі не відмовляється від євроінтеграційного курсу та твердо налаштоване на "продовження незворотного процесу європейської інтеграції на основі Угоди про асоціацію".

"Рішення грузинського уряду не порушувати питання про переговори з ЄС до 2028 року і відмовитися від грантової бюджетної підтримки ЄС не означає призупинення процесу європейської інтеграції Грузії. Навпаки, воно спрямоване на запобігання шкідливим спекуляціям на цьому питанні", – пояснюють там.

У Грузії третій день поспіль тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.