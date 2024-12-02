МЗС Грузії: Тбілісі насправді не відмовлялось від руху в ЄС

Грузинське Міністерство закордонних справ заявило, що проти країни здійснюються спроби втручання з боку іноземних держав, а Тбілісі насправді не відмовлялось від руху в ЄС.
Таку заяву зовнішньополітичне відомство Грузії поширило в неділю, 1 грудня, передає "Європейська правда".
Грузинське МЗС засудило "тиск на дипломатичну службу Грузії та заклики до саботажу", додавши, що "спроби іноземних держав втручатися у функціонування інститутів суверенної держави є неприйнятними".
Там не уточнили, що мають на увазі, але відомо про щонайменше кілька відставок грузинських послів за останні дні.
Відомство також запевнило, що Тбілісі не відмовляється від євроінтеграційного курсу та твердо налаштоване на "продовження незворотного процесу європейської інтеграції на основі Угоди про асоціацію".
"Рішення грузинського уряду не порушувати питання про переговори з ЄС до 2028 року і відмовитися від грантової бюджетної підтримки ЄС не означає призупинення процесу європейської інтеграції Грузії. Навпаки, воно спрямоване на запобігання шкідливим спекуляціям на цьому питанні", – пояснюють там.
У Грузії третій день поспіль тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023