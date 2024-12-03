Нардеп: Наступна індексація пенсій відбудеться у березні 2025 року

Наступна індексація пенсій відбудеться у березні 2025 року. Перерахунок буде здійснено відповідно до рівня інфляції – від 13 до 17%. Про це повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань бюджету Леся Забуранна.
Як зазначила нардепка, після чергового перерахунку пенсійні виплати будуть відкориговані: мінімальна індексація становитиме 100 грн, а максимальна – 1500 грн. Люди віком від 70 до 80 років мають право на додаткову надбавку від 300 до 570 грн.
Щодо спеціальних пенсій, то за словами народної депутатки, парламентський Комітет соціальної політики працює над тим, аби вирівняти та збалансувати ці виплати.
Цьогоріч індексацію пенсій так само проводили у березні – втретє від початку повномасштабної війни. Так, з 1 березня пенсії планували підвищити майже на 8%, тобто в середньому на 322 гривні. Середній розмір пенсії при цьому становить до 5717 грн.
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