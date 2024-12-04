Смілянський: Укрпошта запустила нову послугу доставки українських паспортів за кордон

"Укрпошта" запустила нову послугу доставки українських паспортів за кордон, що значно полегшить отримання документів громадянами України, які перебувають за межами країни.
Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Для цієї послуги створено спеціальну платформу, де можна оплатити доставку за допомогою електронної марки з QR-кодом.
"Укрпошта" доставлятиме паспорти до 134 країн світу за 6 доларів США плюс 10 гривень ПДВ. Це суттєво дешевше порівняно з попередньою вартістю, яка могла перевищувати 100 доларів.
Алгоритм дій виглядає так:
Замовте виготовлення закордонного паспорта через консульство;
Отримайте номер замовлення та оберіть доставку через "Укрпошту";
Заповніть заявку на офіційному сайті "Укрпошти" й надішліть її разом із квитанцією про оплату до відповідної закордонної установи;
Відстежуйте процес доставки за наданим трек-номером.
Ця ініціатива стала можливою завдяки співпраці "Укрпошти" та Міністерства закордонних справ України.
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