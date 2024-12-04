У ДПСУ прокоментували передачу Службі 23 мільярди гривень на закупівлю зброї

Після резонансу в суспільстві з питання передачі Кабінетом Міністрів України Державній прикордонній службі 23 мільярди гривень на закупівлю зброї в ДПСУ виступили з офіційною заявою.

Заяву оприлюднено на сайті Державної прикордонної служби України.

«Зважаючи на інформацію, яка почала поширюватися в соціальних мережах та засобах масової інформації, щодо делегування Адміністрації Держприкордонслужби повноважень на виконання окремої бюджетної програми для здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України з подальшою передачею Збройним Силам України зазначимо наступне.

Державна прикордонна служба України є відповідним державним органом, складовою Сил оборони України, і працює в межах норм чинного законодавства та інтересів України.

Напередодні відомство отримало пропозиції щодо можливості закупівлі за низькою відповідною номенклатурою деяких засобів для забезпечення Сил оборони нашої країни.

Встановленим порядком дані пропозиції направлено на адресу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України з метою вивчення цього питання та прийняття там відповідного рішення. Результатом розгляду та відповідно до пропозиції Міністерства оборони до Уряду стало Розпорядження Кабінету Міністрів України про делегування повноважень для здійснення оборонних закупівель.

Просимо не спекулювати на вказаній темі та уникати маніпуляцій, які зараз поширені на публічній площі.

З вірою в Перемогу!

Все для Перемоги!

Слава Україні!», - йдеться в заяві.