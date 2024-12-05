МЗС України відкидає безпідставні звинувачення рф у нібито причетності до загострення ситуації в Сирії

Міністерство закордонних справ України "категорично відкидає безпідставні звинувачення рф на адресу України у нібито причетності до загострення безпекової ситуації в Сирії". Відомство заявило, що це несуть відповідальність росія разом з Іраном.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

"Україна, на відміну від росії, беззастережно дотримується норм міжнародного права, принципів непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн", – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві наголосили, що "саме москва разом із Тегераном несуть основну відповідальність" за сталу тенденцію погіршення безпекової ситуації в Сирії.

"І саме злочини режиму Асада проти власного народу та його небажання забезпечити справедливий діалог всередині країни поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави", – додало в заяві МЗС.