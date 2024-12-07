Учасників бойових дій можуть звільнити від обов'язкового укладання договору ОСЦПВ

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, і постраждалі учасники Революції Гідності на період дії воєнного стану і до кінця року (до 31 грудня) після його припинення або скасування звільняються від обов'язкового укладення внутрішнього договору страхування автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ).
Таку норму закріплено в зареєстрованому у Верховній Раді в п'ятницю урядовому законопроєкті "Про внесення змін до закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (ОСЦПВ) щодо удосконалення надання послуг для певних категорій осіб" (№ 122295).
Крім того, згідно з документом, такі особи з 1 січня 2026 року звільняються від сплати страхового платежу за договором ОСЦПВ.
У разі ухвалення законопроєкту, Кабінету міністрів доручено протягом трьох місяців забезпечити створення механізму для передання Моторному (транспортному) страховому бюро України інформації з реєстрів і баз даних, необхідної для підтвердження належності осіб до вищезазначених категорій громадян і зареєстрованих за ними транспортних засобів.
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