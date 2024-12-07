Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Учасників бойових дій можуть звільнити від обов'язкового укладання договору ОСЦПВ

119

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, і постраждалі учасники Революції Гідності на період дії воєнного стану і до кінця року (до 31 грудня) після його припинення або скасування звільняються від обов'язкового укладення внутрішнього договору страхування автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ).

Таку норму закріплено в зареєстрованому у Верховній Раді в п'ятницю урядовому законопроєкті "Про внесення змін до закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (ОСЦПВ) щодо удосконалення надання послуг для певних категорій осіб" (№ 122295).

Крім того, згідно з документом, такі особи з 1 січня 2026 року звільняються від сплати страхового платежу за договором ОСЦПВ.

У разі ухвалення законопроєкту, Кабінету міністрів доручено протягом трьох місяців забезпечити створення механізму для передання Моторному (транспортному) страховому бюро України інформації з реєстрів і баз даних, необхідної для підтвердження належності осіб до вищезазначених категорій громадян і зареєстрованих за ними транспортних засобів.

страхування, ОСЦПВ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 7 декабря 2024
Пятница, 6 декабря 2024
Четверг, 5 декабря 2024
Среда, 4 декабря 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023