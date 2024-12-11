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Українці можуть подати заявку на виплату 1000 гривень через відділення банків-партнерів

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З 10 грудня українці можуть подати заявку на виплату 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка" через відділення банків-партнерів. Це ще один зручний спосіб долучитися до програми для тих, хто не може зробити це через застосунок "Дія" або "Укрпошту".

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Хто може подати заявку на отримання 1000 гривень через банк:

  • Люди віком 65+ (потрібно надати паспорт та РНОКПП);
  • Люди, які відмовилися від РНОКПП через релігійні переконання (потрібно надати паспорт із відповідною відміткою);
  • Опікуни, піклувальники або законні представники малолітніх чи неповнолітніх осіб (потрібно надати паспорт опікуна чи законного представника, документ про встановлення опіки чи піклування та свідоцтво про народження дитини).

Через електронну систему взаємодії банк перевірить, чи не дублюється заявка або чи немає іншого порушення вимог. У разі, якщо знайдеться порушення, заявнику повідомлять про відмову в отриманні виплати із зазначенням причин. Про таку відмову заявник дізнається одразу в банку.

В разі успішної перевірки, після оформлення заяви банк відкриє спеціальний рахунок для виплати допомоги за програмою та оформить банківську картку "Національний кешбек" (віртуальну або пластикову), куди будуть зараховані кошти. Виплата відбудеться протягом 10 робочих днів.

Банки, які приймають заявки на виплату 1000 гривень:

  • А-Банк;
  • Акордбанк;
  • ПриватБанк;
  • Сенс Банк;
  • Банк Глобус.

У Мінекономіки зауважують, що якщо ви не можете подати заяву на виплату за програмою "Зимова єПідтримка" через "Дію" або відділення банку-партнера, це означає, що вас внесено до переліку отримувачів виплати через Укрпошту або заявку вже було раніше подано через "Дію" або через банк.

Як повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко, від старту програми "Зимова єПідтримка" станом на 10 грудня українці подали вже понад 6 мільйонів заявок на отримання виплати 1000 грн через застосунок "Дія". З них майже 1,6 млн заявок — виплати на дітей.

З них 67% користувачів — жінки, 33% — чоловіки.

Свириденко нагадала, що минулого тижня до програми також долучилась "Укрпошта".

"Близько двох мільйонів громадян, які отримують пенсії та соціальні виплати через поштового оператора, зможуть оформити допомогу у день виплат", - зазначила вона.

банки, Укрпошта, Дія
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