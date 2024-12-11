Держстат: Річна інфляція подолала психологічний рубіж у 10%

За підсумками листопада споживчі ціни в Україні зросли на 1,9%. Річна інфляція прискорилась і подолала психологічний рубіж у 10%. Про це повідомив Держстат у вівторок, 10 вересня.
"Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2024 році порівняно із жовтнем 2024 році становила 1,9%, з початку року – 10,4%", – йдеться в повідомленні.
У річному вимірі (проти листопада 2023 року) споживчі ціни зросли вже на 11,2%, у жовтні цей показник дорівнював 9,7%. Вищою річна інфляція була лише у липні 2023 року – 11,3%.
За даними відомства, на споживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,9%. Найбільше – на 54,6% – подорожчали яйця.
На 13,7-1,5% зросли ціни на овочі, молоко та молочні продукти, масло, соняшникову олію, продукти переробки зернових, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби, рибу та продукти з риби. Водночас на 1,5% та 1,3% знизилися ціни на фрукти та цукор.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.
Водночас одяг і взуття подешевшали на 2,2%, зокрема, взуття – на 2,7%, одяг – на 1,7%.
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,6% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 1,0%.
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