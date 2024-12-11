У США визнали біткоїн "цифровим золотом" на офіційному рівні

Міністерство фінансів США офіційно визнало біткоїн "цифровим золотом".

Про це йдеться у доповіді за четвертий фіскальний квартал 2024 року.

"Основним способом використання біткоїна, схоже, є збереження вартості, тобто "цифрове золото" у світі децентралізованих фінансів (DeFi)", - йдеться у документі.

У звіті вказали, що спекулятивний інтерес відіграє важливу роль у зростанні цифрових токенів, проте біткоїн дедалі більше виконує функцію цифрового золота.

Минулого місяця обраний президент США Дональд Трамп висунув прихильника криптовалют Скотта Бессента на посаду міністра фінансів.Улипні Трамп пообіцяв створити стратегічний національний резерв біткоїна.

Голова Федеральної резервної системи Джером Павелл раніше цього тижня порівняв біткоїн із золотом.

"Це просто як золото, але віртуальне. Люди використовують його не як платіжний засіб, а радше як збереження вартості. Це високоволатильний актив, який швидше не конкурент долара, а, швидше, золота", - сказав він на конференції DealBook від New York Times.