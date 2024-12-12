Українцям нагадали про кінцевий термін подачи заявки на отримання 1000 гривень

Станом на 10 грудня, понад шість мільйонів громадян України подали заявки на отримання державної допомоги в розмірі тисячі гривень через електронний сервіс Дія в рамках ініціативи Зимова єПідтримка.
Кількість заявок продовжує зростати. Отримані кошти можуть бути використані для оплати товарів та послуг, визначених умовами програми, зокрема, медичних послуг, комунальних платежів та благодійних внесків на підтримку Збройних сил України.
Факти ICTV дізнавалися, до якого числа можна оформити 1000 гривень та коли їх варто витрачати.
Щоб допомогти українцям підготуватися до зими та підтримати економіку країни, уряд запустив програму Зимова єПідтримка.
Кожен громадянин, який перебуває на території України (крім тимчасово окупованих), може отримати одноразову виплату в 1000 гривень. Заявки приймаються до 28 лютого 2025 року, а витратити кошти можна буде протягом наступного року.
Відповідно до повідомлення прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, з 10 грудня 2024 року розширились можливості отримання державної фінансової допомоги в розмірі 1000 гривень. Тепер, окрім онлайн-платформи Дія, подати заявку можна у будь-якому з банків-партнерів програми.
Термін прийому заявок встановлено до кінця лютого 2025 року. Витратити отримані кошти необхідно до кінця наступного, 2025 року.
Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.
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