Речник МЗС: Україна готова підтримати сирійський народ у межах гуманітарної програми "Зерно з України"

Україна готова підтримати Сирію постачаннями зерна в межах гуманітарної програми, заявив речник МЗС Георгій Тихий.

"Україна готова підтримати сирійський народ у межах гуманітарної програми президента Зеленського "Зерно з України", яка координується з ВПП ООН. Ми розуміємо, наскільки складна ситуація склалася для простих сирійців, і готові простягнути руку допомоги", - написав Тихий у мережі X.