Стармер закликав посилити економічний тиск на росію

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час відеозустрічі лідерів «Групи семи» у п’ятницю закликав посилити економічний тиск на росію та збільшити військову підтримку України.
Про це повідомляється на сайті британського уряду, передає Укрінформ.
Стармер наголосив, що оскільки російський диктатор володимир путін не демонструє готовності до поступок, «життєво важливо, щоб ми посилили нашу підтримку, щоб поставити Україну в найкраще можливе становище в майбутньому».
«Він (Стармер – ред.) закликав інших лідерів G7 продовжувати завдавати рутіну максимального болю, збільшуючи військову підтримку українців і посилюючи економічний тиск, у тому числі шляхом подальших санкцій, де це можливо», - йдеться у заяві.
Зазначається, що всі лідери погодилися, що єдність G7 матиме вирішальне значення у нестабільний час у світі і що необхідно працювати разом, щоб забезпечити міжнародну стабільність і безпеку.
У заяві за підсумками зустрічі лідери G7 «вкотре засудили жорстоку агресію росії, підтвердивши свій намір підтримувати боротьбу українського народу за свободу, суверенітет і незалежність».
Вони також не схвалюють посилення військового співробітництва між росією та Північною Кореєю і заявили про намір продовжувати запроваджувати заходи проти тих, хто підтримує військові зусилля рф.
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