Кулеба: 2024 рік стає рекордним для Укрзалізниці за обсягами перевезень пасажирів та вантажу

АТ Укрзалізниця перевезла рекордну кількість пасажирів та вийшла на високі показники вантажних перевезень у 2024 році.
Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.
"Ми можемо констатувати, що 2024 рік стає рекордним для Укрзалізниці як за обсягами перевезень вантажу, це понад 148 млн т за рік, так і за пасажирськими перевезеннями. Понад 20 млн осіб другий рік поспіль перевозить Укрзалізниця на своїх потужностях", - зазначив Кулеба на церемонії відправлення в перший рейс поїзда Київ-Будапешт.
Зауважується, що обсяг пасажирських перевезень УЗ значно перевищує показники до повномасштабного вторгнення, а пасажиропотік у напрямку країн Євросоюзу в сотні разів вищий, ніж до 2022 року.
Окрім того, на 2025 рік є масштабні плани щодо розширення мережі залізничного сполучення з європейськими країнами. Так, є відповідні плани щодо Румунії, збільшення обсягів перевезень у напрямку Польщі.
Кулеба зазначив, що попит на міжнародні залізничні перевезення в Україні перевищує пропозицію.
"Тому, звичайно, роботи в нас багато. Ми будемо робити все для того, щоб зменшити навантаження", - додав віце-прем'єр.
Своєю чергою, голова філії "Пасажирська компанія" Олег Головащенко розповів, що потяг Київ-Будапешт, який вирушив у перший рейс, продовжить курсувати на регулярній основі і може стати гідною альтернативою поїзду Київ-Варшава.
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