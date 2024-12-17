В Укренерго пояснили чому, під час вимкнення світла, зникає мобільний зв’язок та доступ до Інтернету

Через вимушені відключення світла, які стали наслідком російських атак, у багатьох українців погіршується або зовсім зникає мобільний зв’язок та доступ до Інтернету.
У пресслужбі "Укренерго" пояснили, чому так трапляється.
Одна з очевидних причин - для роботи базових станцій мобільних операторів необхідна електроенергія. Коли її немає – зв’язок погіршується або зникає.
"Держава та мобільні оператори роблять все можливе, щоб забезпечити українців зв’язком під час знеструмлень. Зокрема, мобільні оператори забезпечують базові станції генераторами та акумуляторами", - йдеться у повідомленні.
Ще одна причина погіршення або навіть зникнення мобільного зв’язку та доступу до Інтернету – перевантаження мобільної мережі. У звичайних умовах приблизно 80% трафіку користувачі споживають через фіксований інтернет і лише 20% – через мобільний. Під час знеструмлень ця пропорція кардинально змінюється, що призводить до перевантаження обладнання.
Під час знеструмлень не намагайтеся завантажувати відео та фото через мобільний інтернет. Це допоможе менше навантажувати мережу.
У Мінцифри зняли коротке відео, як завжди бути на зв'язку та з Інтернетом.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023