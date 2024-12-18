Британський прем’єр-міністр Кір Стармер оголосив про запровадження нових санкцій проти тіньового флоту росії.

Про це політик повідомив у соцмережі Х.

"Невпинні атаки путіна на українську інфраструктуру не зруйнують Україну, а лише посилять нашу підтримку. Мій уряд надав Україні екстрений пакет підтримки, і разом з нашими партнерами ми запровадили нові санкції проти тіньового флоту росії", - заявив британський прем’єр.