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Стармер оголосив про запровадження нових санкцій проти тіньового флоту росії

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Британський прем’єр-міністр Кір Стармер оголосив про запровадження нових санкцій проти тіньового флоту росії.

Про це політик повідомив у соцмережі Х.

"Невпинні атаки путіна на українську інфраструктуру не зруйнують Україну, а лише посилять нашу підтримку. Мій уряд надав Україні екстрений пакет підтримки, і разом з нашими партнерами ми запровадили нові санкції проти тіньового флоту росії", - заявив британський прем’єр.

Стармер
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