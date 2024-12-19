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Експерт вказав на низку ключових проблем у вирішенні питання тарифів на транспортування газу

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Збільшення тарифів на транспортування газу через українську газотранспортну систему неминуче вплине на промислових споживачів на видобувні компанії.

Про це заявив експерт з програми "Енергетика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Андріан Прокіп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DS News.

"Цей підвищений тариф платитимуть українські споживачі, зокрема промислові, адже тариф для побутових споживачів є регульованим, і публічного його обґрунтування ніхто не бачив", – зазначив Прокіп.

За його словами, така зміна тарифів вплине і на видобувників газу, які змушені будуть покривати додаткові витрати.

Водночас Прокіп вказав на низку ключових проблем у вирішенні питання тарифів. Перша стосується різниці підходів до тарифоутворення в різних секторах.

"Якщо НКРЕКП вважає, що тариф на транспортування газу має покривати усі витрати оператора ГТС, то чому тариф на передачу електроенергії постійно затверджується заниженим? Це у регулятора ці дві природні монополії як улюблена та нелюбима дитина?", – запитує експерт.

Друга проблема стосується зниження обсягів транзиту газу через територію України.

"Проєктна потужність транзиту – 178 млрд кубометрів. Рекордний транзит був у 1998 році – 141 млрд. Після 2005 року почалось різке скорочення обсягів транзиту. У 2020 році транзит мав становити 65 млрд, але реальні обсяги були значно нижчими і продовжують падати", – нагадав Прокіп.

На думку експерта, у такій ситуації мала б проводитися модернізація ГТС.

"Чому не проводилось модернізації ГТС? Чого всі чекали? І чому сьогодні українські компанії потрапляють у гірші умови через цю бездіяльність?", – наголосив він.

Прокіп
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