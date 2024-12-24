Укрфінжитло: У межах програми "єОселя" ще не було жодного випадку незавершеного будівництва

У межах програми "єОселя" ще не було жодного випадку незавершеного будівництва. Про це в коментарі LIGA.net повідомила пресслужба компанії "Укрфінжитло", що реалізовує державні програми доступного іпотечного кредитування для населення.
Умови програми передбачають, що на етапі будівництва можна придбати лише акредитовані об'єкти банками-партнерами. Перед тим як забудовник долучиться до програми, банк-партнер перевіряє як замовника будівництва об’єкта, так і всі дозвільні документи.
У компанії вважають, що ризики недобудови чи порушення терміну введення в експлуатацію мінімізуються на етапі перевірки.
Відповідні служби банків — зокрема андерайтер, ризик-менеджери, працівники служби безпеки або сюрвеєр — перевіряють історію забудовника, його проєкти, власників на предмет того, чи були вже якісь порушення. Крім того, Укрфінжитло також перевіряє об’єкти, які банк планує акредитовувати, і в разі виявлення будь-яких ризиків може накласти вето на акредитацію.
Ступінь готовності об’єктів банками визначається індивідуально відповідно до власних кредитних політик – в середньому від 40% готовності акредитованих об’єктів, але є практика акредитації від 30-32% у забудовників, які мали багаторічний досвід співпраці з банком.
"Наразі всі акредитовані об’єкти незавершеного будівництва продовжують будуватися відповідно до графіків, випадків незавершення будівництва за весь час роботи єОселі не було", – коментують у компанії.
Участь в єОселі беруть Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай, Сенс, Кредит Дніпро, Глобус, ТАСкомбанк, Укрексімбанк та BISbank. Очікується, що до програми доєднається ОТП Банк.
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