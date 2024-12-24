Смілянський: На Сході найвищий попит на отримання тисячі від держави

Найвищий попит по Україні на отримання тисячі від держави - на сході.
Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
За словами посадовця, якщо брати об’єктивно, то мешканцям східних регіонів дійсно потрібна ця допомога. Адже є різні ситуації.
"Якщо в Покровську на Донеччині комунальні платежі зараз, м’яко кажучи, не дуже актуальні. Але їм потрібна, наприклад, побутова хімія або продукти, а ще більше ліки. На Харківщині у нас багато ліків замовляють у прифронтових регіонах. Безумовно, там активність більша", - повідомив Смілянський.
Разом з тим загалом по Україні, більшість людей, які отримали "Зимову єПідтримку" у відділеннях "Укрпошти", переважно використали гроші на оплату комунальних послуг. Також люди витрачали "тисячу Зеленського" на продукти, передплати та ліки.
Слід додати, що станом на 16 грудня 2024 року вже 4,4 млн громадян отримали допомогу від держави за програмою "Зимова єПідтримка", з них - 964 тис. виплат на дітей.
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