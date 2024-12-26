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Стармер: Ми маємо подвоїти наші зусилля поставити Україну в максимально сильне становище

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Країнам Заходу необхідно подвоїти свою рішучість у контексті допомоги Україні. Для неї потрібно забезпечити максимально сильну позицію.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Стармер наголосив, що він "віддає належне" стійкості українського народу та лідерству президента України Володимира Зеленського перед обличчям ракетних і безпілотних атак кривавої машини російського диктатора володимира путіна, які тривають навіть на Різдво.

"Вступаючи в Новий рік, ми маємо подвоїти нашу рішучість поставити Україну в максимально сильне становище, щоб покласти край незаконній агресії росії проти українського народу", - зазначив прем'єр.

Стармер
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