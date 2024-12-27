Союзники України роблять недостатньо щодо санкцій проти москви, - опитування

Більшість громадян країн Західної Європи вважають, що союзники України роблять недостатньо - як щодо економічних санкцій проти москви, так і щодо надання військової та іншої допомоги Києву.

Про це свідчать результати грудневого опитування YouGov, проведеного у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Великій Британії, повідомляє The Guardian.

Згідно з опитуванням, майже 66% данців, 63% шведів та іспанців, 59% британців, 53% німців та італійців і 52% французів вважають, що загальна допомога Україні була недостатньою або майже недостатньою. Проте мало хто вважає, що саме їхня країна має збільшити підтримку.

Зокрема, 29% респондентів у Швеції, по 21% у Великій Британії та Німеччині, 14% у Франції і 11% в Італії вважали, що їхній уряд має збільшити допомогу Україні, при цьому більша частка опитаних у кожній країні заявила, що її слід або зберегти, або зменшити.

Щодо того, якою може бути ситуація через рік, мало хто з опитаних висловлював думку, що переможе або росія, або Україна, більшість вважала, що обидві країни або продовжуватимуть воювати, або буде досягнуте мирне врегулювання.

Врегулювання конфлікту вважали більш імовірним у Данії (47%), Німеччині (40%), Великій Британії та Франції (38%) та Італії (36%), тоді як продовження бойових дій вважали дещо більш імовірним сценарієм в Іспанії (36%) та Швеції (35%).

Готовність підтримувати Україну до перемоги над росією залишається високою у Швеції (50%) та Данії (40%), у Великій Британії - 36%, але ці показники зменшилися на 14 пунктів порівняно з січневими (57%, 51% та 50% відповідно).

За той самий період число тих, хто віддає перевагу досягненню миру шляхом переговорів, збільшилося до 55% з 45% в Італії, 46% (38%) в Іспанії, 43% (35%) у Франції та 45% (38%) у Німеччині, з відповідним зниженням готовності підтримувати Україну до її перемоги.

Соціологи зазначають, що нині незрозуміло, чи ця зміна відображає зниження інтересу, чи зростання втоми. У Франції, Німеччині та Швеції частка тих, хто бажає Україні перемоги, і тих, хто вболіває за неї, залишалася стабільною з початку 2023 року, але в інших країнах вона знизилася.