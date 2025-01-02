Українцям нагадали, за яких умов можна вийти на пенсію у 60 років

Громадяни України, які досягли 60-річного віку, отримали з 1 січня право на призначення пенсії за наявності страхового стажу 32 роки, свідчить стаття 26 закону України "Про обов'язкове пенсійне страхування", ухваленого у 2003 році, і зі змінами, ухваленими в 2004-2024 роках.
У разі відсутності такого страхового стажу право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки з 1 січня отримають особи за наявності страхового стажу від 22 до 32 років, а при досягненні віку 65 років - від 15 до 22 років.
Відповідно до закону, у разі відсутності необхідного страхового стажу на дату досягнення віку пенсію за віком може бути призначено лише після набуття відповідного страхового стажу на дату досягнення відповідного віку.
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