Сталі відомі найпопулярніші мобільні додатки серед українців

TikTok став найпопулярнішим мобільним додатком серед українців у 2024 році. Багато хто також оцінив можливості АІ-сервісу ChatGPT.
І якщо TikTok є лідером серед усіх застосунків, то ще українці полюбляють користуватися, Threads, Instagram та Facebook.
За даними аналітиків, у списку 20 найпопулярніших також можна знайти й додатки, розроблені українськими компаніями. Це сервіси для банків та інших онлайн-послуг. Наприклад, Нова пошта, Мій Київстар, Дія, Приват24 і monobank, а також додаток Повітряна тривога.
До речі, на iOS і Android відрізняється рейтинг популярних додатків. Власники iPhone активно знайомилися із сервісом Temu, а власники Android завантажували TikTok і Telegram.
У 2024 році в Україні частіше користувалися пристроями на Android, якщо порівнювати з iOS – 67% проти 33%.
Українці також активно використовували чат-бот із ШІ ChatGPT – навіть на смартфонах він здобув свою популярність.
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