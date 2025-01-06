Пишний: Національний банк ніколи не дає прогнозів щодо курсу гривні

Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що НБУ ніколи не дає прогнозу щодо курсу гривні, а курс в бюджеті ніколи не був ціллю для регулятора.
Про це очільник НБУ повідомив у інтерв’ю для телеканалу "Ми – Україна", передають Українські Новини.
"Національний банк ніколи не дає прогнозів щодо курсу. Курс у бюджеті не є для НБУ ціллю і ніколи не був. Стійкість валютного ринку – це наша мета, як і повернення в режим функціонування валютного ринку ринкових механізмів", – підкреслив Голова НБУ Андрій Пишний.
Розмова фокусувалася на підсумках роботи НБУ у 2024 році та економічних перспективах країни.
Важливою компонентною, що дасть змогу НБУ утримувати курсову стійкість, є достатній рівень міжнародних резервів.
На кінець 2024 року він перевищив 43 млрд доларів.
Андрій Пишний нагадав, що 2025 року Україна розраховує отримати близько 38,4 млрд доларів від країн-партнерів, у тому числі за рахунок прибутків від знерухомлених активів росії завдяки інструменту ERA Loans.
Таким чином НБУ матиме достатньо ресурсів для покриття структурного дефіциту валюти з боку приватного сектору та згладжування можливих надмірних курсових коливань.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023