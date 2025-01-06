Пишний: Національний банк ніколи не дає прогнозів щодо курсу гривні

Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що НБУ ніколи не дає прогнозу щодо курсу гривні, а курс в бюджеті ніколи не був ціллю для регулятора.

Про це очільник НБУ повідомив у інтерв’ю для телеканалу "Ми – Україна", передають Українські Новини.

"Національний банк ніколи не дає прогнозів щодо курсу. Курс у бюджеті не є для НБУ ціллю і ніколи не був. Стійкість валютного ринку – це наша мета, як і повернення в режим функціонування валютного ринку ринкових механізмів", – підкреслив Голова НБУ Андрій Пишний.

Розмова фокусувалася на підсумках роботи НБУ у 2024 році та економічних перспективах країни.

Важливою компонентною, що дасть змогу НБУ утримувати курсову стійкість, є достатній рівень міжнародних резервів.

На кінець 2024 року він перевищив 43 млрд доларів.

Андрій Пишний нагадав, що 2025 року Україна розраховує отримати близько 38,4 млрд доларів від країн-партнерів, у тому числі за рахунок прибутків від знерухомлених активів росії завдяки інструменту ERA Loans.

Таким чином НБУ матиме достатньо ресурсів для покриття структурного дефіциту валюти з боку приватного сектору та згладжування можливих надмірних курсових коливань.