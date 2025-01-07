В Україні змінився процес торгівлі вживаними автомобілями

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4149-ІХ, який змінив процес торгівлі вживаними автомобілями.

Раніше компанії, що займаються продажем автомобілів, мали реєструвати вживані машини на себе перед їхньою подальшою реалізацією, передає "Репортер".

Тепер ці підприємства можуть купувати та продавати автівки як товар без обов'язкового взяття на облік у Сервісному центрі МВС.

Для здійснення угоди достатньо укласти два договори купівлі-продажу: з попереднім власником авто та з майбутнім покупцем.

Власник транспортного засобу самостійно зніматиме його з реєстрації перед передаванням підприємству для подальшого продажу.