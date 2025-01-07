Макрон звинуватив Маска у втручанні в європейську політику

Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив мільярдера та власника соцмережі X Ілона Маска у втручанні у європейську політику. Макрон не назвав імені Маска, але, як зазначає Politico, з його промови було зрозуміло, що йдеться про бізнесмена.
"Хто б міг собі уявити десять років тому, що власник однієї з найбільших соціальних мереж у світі підтримає новий міжнародний інтернаціонал і безпосередньо втручатиметься у вибори, зокрема в Німеччині", – сказав Макрон у понеділок, виступаючи в Парижі перед французькими послами.
Однак коментарі Макрона не зайшли так далеко, як слова прем'єр-міністра Норвегії. Йонас Гар Стьоре заявив у понеділок, що вважає "тривожним" те, що Маск, "людина з величезним доступом до соціальних мереж", буде так "безпосередньо залучений" у політику інших країн.
Маск зіткнувся з негативною політичною реакцією в Європі після того, як втрутився у внутрішню політику Німеччини та Великої Британії. Він виступив на підтримку ультраправої "Альтернативи для Німеччини" напередодні дострокових парламентських виборів у країні наступного місяця.
Маск також провів спаринг з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і несподівано закликав Найджела Фараджа відмовитися від лідерства у правій партії "Реформи Великої Британії".
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