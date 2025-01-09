БФ: В Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу

В Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу. Ними стали оральні краплі іспанського бренду. Вони можуть зʼявитися в українських аптеках уже на початку 2025 року.
Про це повідомляє благодійний фонд "Пацієнти України".
Зазначається, що з часу ухвалення закону про легалізацію канабісу минув рік, а українська система на законодавчому рівні вже підготувалася до продажу таких ліків в аптеках.
Так, окрім оральних крапель з канабісу в аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі. Ці форми ліків затвердило МОЗ у 2024 році.
Ліки будуть відпускатися в аптеках за електронним рецептом лікаря на імʼя пацієнта. Аптеки, які виготовлятимуть ліки, повинні мати три ліцензії — на роздрібну торгівлю, виготовлення препаратів та обіг наркотичних речовин.
Окрім цього, був прийнятий перелік захворювань та станів, при яких лікарі зможуть призначати лікування медичним канабісом. Лікування буде доступно для пацієнтів з хронічним болем, хворобою Паркінсона, нудотою та блюванням, спричиненими хімієтерапією, синдромом Туретта, фармрезистентною епілепсією, захворюваннями, що спричиняють судомні напади у дитячому віці та анорексією внаслідок ВІЛ.
"Поки перелік станів не є прогресивним. Пацієнтська спільнота наполягає, що необхідно внести ПТСР у цей список. Поки ми змогли досягти, щоб ліки можна було призначати і при інших станах за висновком лікарсько-консультативної комісії у лікарнях з науковою базою. Це надасть доступ до лікування більшій кількості пацієнтів, які його потребують", — зауважила Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України".
За оцінками МОЗ, 6 мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу.
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