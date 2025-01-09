Сійярто продовжує скаржитися на зупинку транзиту російського газу Україною

В Угорщині продовжують скаржитися на рішення України припинити транзит російського газу. Тепер Будапешт непрямо пригрозив заблокувати українське членство в ЄС.
Як передає РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав у Facebook.
На думку Сіярто, Міністерство закордонних справ України "доволі агресивно відреагувало" на його твердження про те, що після зупинки транзиту російського газу через українську територію ціни на газ у Європі зросли.
При цьому він згадав, що в Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується заборонити транзит російського газу і нафти через Україну в період воєнного стану.
"Реальність така, що в ЄС держави-члени колективно і одноголосно ухвалюють рішення про прийом нових членів. Іншими словами, кожна держава-член має проголосувати "за",- заявив міністр.
Він також додав, що кожна країна має право вирішувати, звідки і яким шляхом вона закуповує необхідні їй джерела енергії, і "ніхто ззовні не має права голосу, не має права нав'язувати іншій країні дорожчі та менш надійні джерела енергії".
"Країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або навіть хоче стати його членом, зобов'язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС, надаючи транспортні маршрути. Тому закриття газових або нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією в ЄС", - стверджує угорський міністр.
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