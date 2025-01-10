Черногоренко: Через застосунок "Резерв+" понад 36 тис. українців подалися на вакансії в Силах оборони України

З початку запуску сервісу рекрутингу через застосунок "Резерв+" більше ніж 36 тис. українців подалися на вакансії в Силах оборони України.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Зазначено, що найпопулярніші напрямки серед кандидатів включають:
Найбільш запитувані посади:
"Ці цифри показують, що сервіс рекрутингу в "Резерв+" став одним із найбільш популярних місць для українців, які шукають роботу у війську. Рекрутинг стає важливим інструментом в екосистемі для військовозобов'язаних, яку ми створюємо, і дає можливість знайти своє місце в армії та максимально ефективно застосувати свої знання", - прокоментувала заступниця міністра оборони.
Найбільше заявок надійшло до підрозділів:
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