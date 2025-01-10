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Черногоренко: Через застосунок "Резерв+" понад 36 тис. українців подалися на вакансії в Силах оборони України

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З початку запуску сервісу рекрутингу через застосунок "Резерв+" більше ніж 36 тис. українців подалися на вакансії в Силах оборони України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Зазначено, що найпопулярніші напрямки серед кандидатів включають:

  • Штаб
  • Транспорт
  • БпЛА
  • Піхота
  • Розвідка

Найбільш запитувані посади:

  • Водій
  • Оператор БпЛА різних типів
  • Механік-слюсар
  • Розвідник
  • Діловод

"Ці цифри показують, що сервіс рекрутингу в "Резерв+" став одним із найбільш популярних місць для українців, які шукають роботу у війську. Рекрутинг стає важливим інструментом в екосистемі для військовозобов'язаних, яку ми створюємо, і дає можливість знайти своє місце в армії та максимально ефективно застосувати свої знання", - прокоментувала заступниця міністра оборони.

Найбільше заявок надійшло до підрозділів:

  • 12-та бригада НГУ "Азов"
  • 14-й окремий полк БпАК
  • 13-та бригада оперативного призначення "Хартія"
  • Сили логістики
  • Сили оборони - спецпідрозділ СБУ
Черногоренко, Резерв+
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