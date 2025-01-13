Після новорічних свят пасажиропотік через український кордон зріс майже на 17%

Пасажиропотік через український кордон на тижні з 4 до 10 січня зріс на 16,9% порівняно з попереднім тижнем - до 508 тис. осіб.

Як свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook, насамперед, це пов'язано з вихідними 4-5 січня перед поновленням навчання у школах, коли потік сягав 105-107 тис. на день проти 26 тис. у перший день року.

Кількість перетинів на виїзд зросла з 273 тис. до 302 тис., тоді як на в'їзд - з 235 тис. до 292 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, за тиждень збільшилася з 93 тис. до 117 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами - з 418 до 442.

Як зазначає Держприкордонслужба, цієї неділі станом на 9:00 найбільше скупчення транспортних засобів на виїзд з України було на кордоні зі Словаччиною: у ПП "Ужгород" - 25 легкових авто, у ПП "Ужгород" - 25 легкових авто, у ПП "Малий Березний" - 15, тоді як на всіх інших кордонах невеликі черги були лише в ПП "Косино" та "Тиса" на кордоні з Угорщиною - 10 і 6 машин та ПП "Устилуг" на кордоні з Польщею - 10 машин.

Сумарні показники перетину кордону людьми в новорічний тиждень вищі за торішні: тоді за подібні сім днів з України виїхало 278 тис., а в'їхало 229 тис., потік машин становив 100 тис. Торік минулого року в цей тиждень пасажиропотік збільшився на 6,7%, тоді як у наступний впав на 14,8%.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відплив біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., тоді як від початку третього року - ще на 235 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на 2024 рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб.

Водночас Нацбанк, навпаки, у жовтневому інфляційному звіті знову погіршив прогноз відтоку з України 2024 року з 0,4 млн до 0,5 млн. В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, що залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. Водночас оцінку відтоку на 2025 рік знижено з 0,3 млн до 0,2 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 16 грудня 2024 року оцінювали в 6,254 млн, а загалом у світі - у 6,814 млн, що на 28 тис. більше, ніж на 18 листопада.

У самій Україні, за останніми даними ООН на серпень 2024 року, було 3,669 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що на 121 тис. більше, ніж на квітень.