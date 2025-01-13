Фіцо: росія поставить до Словаччини весь природний газ, який повинна поставити за контрактом

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що росія поставить до країни весь природний газ, який вона зобов'язалася поставити за контрактом у найближчий період. Після припинення транзиту газу через Україну вона повинна використовувати для цього альтернативні маршрути, наприклад, трубопровід через Угорщину. Про це пише Trend, передає УНН.

За словами Фіцо, Словаччина забезпечила собі постачання газу в найближчому майбутньому, але проблема полягає у припиненні транзиту через Словаччину в інші країни Західної Європи і, як наслідок, у втраті плати за транзит, а також у підвищенні ціни.

"У 2024 році було вжито всіх заходів, тому що ми повинні були врахувати можливість припинення поставок газу зі Сходу, у нас повні резервуари, у нас є контракти з диверсифікації, щодо внутрішнього споживання, то поки що в нас немає проблем. Так само російська сторона підтверджує, що поставить нам те, що має поставити, - від трьох до 3,5 мільярдів кубометрів. Є південний потік, є й інші варіанти", - сказав Фіцо.

Прем'єр-міністр повторив, що, на його думку, припинивши постачання через Україну, Європа втратить близько 13,5 мільярда кубометрів газу, що, за словами прем'єр-міністра, впливатиме на ціни, які наразі в п'ять разів вищі, ніж у США. Це позначається на конкурентоспроможності ЄС.

"Це головна причина, через яку я був у Брюсселі, де попереджав Комісію, - вони це прекрасно знають. Якщо ми не продовжимо працювати над імпортом певного обсягу газу також зі Сходу через Україну, ми побачимо брак газу в Європі та величезне зростання цін на газ у Європі, що безумовно знищить нас порівняно зі Сполученими Штатами або Китаєм", - наголосив Фіцо.

Прем'єр-міністр додав, що якщо ситуація не зміниться протягом кількох тижнів, він почне заходи у відповідь проти України, про які вже оголосив у четвер. Серед них, наприклад, призупинення поставок регульованої електроенергії в Україну, призупинення гуманітарної допомоги або навіть накладення вето на подальшу допомогу Україні.