Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Країни ЄС наполягають на запровадженні подальших обмежень на російський природний газ

201

Група з 10 країн Європейського Союзу наполягає на посиленні санкцій проти росії шляхом запровадження подальших обмежень на природний газ і посилення контролю за дотриманням верхньої межі цін на нафту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ, який є в його розпорядженні, пише "Європейська правда".

Підписанти документа хочуть заборонити імпорт трубопровідного і скрапленого природного газу до ЄС, щоб обмежити доходи, які кремль використовує для фінансування війни в Україні.

"Як кінцеву мету необхідно якнайшвидше заборонити імпорт російського газу і СПГ (скрапленого природного газу. – Ред.). Альтернативою повній забороні могло б стати поступове скорочення використання російського газу і СПГ", – йдеться в тексті, який цитує Bloomberg.

Там також закликається накласти додаткові санкції на російський флот танкерів, що перевозить СПГ, аби їм забороняли заходити в порти та отримувати послуги на території ЄС.

Заяву підписали три країни Балтії, Данія, Ірландія, Польща, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція, вказує Bloomberg.

газ, СПГ, Європа
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 14 января 2025
Понедельник, 13 января 2025
Воскресенье, 12 января 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023