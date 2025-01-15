Зеленський назвав внесок Німеччини в допомогу Україні

За час повномаштабної російської агресії Україна отримала від Німеччини 16% від усієї міжнародної допомоги.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом у вівторок, 14 січня.
"Ми дуже вдячні за допомогу Німеччини. Взагалі з початку повномасштабного вторгнення Німеччина допомогла Україні. Її внесок - близько 16% від усієї допомоги, яку отримала Україна. Це дуже серйозні цифри", - заявив він.
Зеленський також подякував Німеччині за допомогу у захисті українського неба і розбудові ППО.
"Ми особливо вдячні за те, що у складні моменти захисту неба, блекаутів Німеччина зробила один із найбільших внесків у будівництво української протиповітряної системи. Ми вдячні за Patriot, Iris-T, безумовно, вдячні і за Гепарди, які захищають нашу критичну інфраструктуру", - сказав президент.
Глава держави відзначив лідерство Німеччини разом зі США у форматі Рамштайн.
"Ми вдячні за союз міністрів оборони, де все вирішується щомісячно і достатньо швидко. Розраховуємо, що у лютому в нас будуть відповідні зустрічі", - додав глава держави.
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