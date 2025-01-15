Уряд спростив вимоги до приміщень, необхідних для відкриття аптек у сільській місцевості

Уряд ухвалив важливі зміни до ліцензійних умов, спрямовані на спрощення вимог до приміщень, необхідних для відкриття аптек у сільській місцевості. Зміни дозволяють зробити процес відкриття аптек в селах простішим і доступнішим.
Про це інформує Урядовий портал.
Загалом для аптек внесено зміни: вимоги до мінімальної площі торговельної зали для аптек у селищах зменшено з 13,5 м² до 11 м².
Водночас вимоги до загальної площі аптек залишаються незмінними — 30 м².
Також внесено зміни до вимог щодо організації приміщень. Раніше аптека мала обов’язково включати торговельний зал площею не менше 6 м², приміщення для зберігання ліків (мінімум 3,6 м²) та кімнату для працівників (не менше 2,4 м²).
Тепер, у межах загальної площі аптеки, яка повинна бути не меншою за 18 м², достатньо виділити торговельну зону площею не менше 6 м². Вимога щодо обов’язкового облаштування окремих приміщень для зберігання ліків та кімнати для працівників скасована.
Ці зміни спрощують процес відкриття аптек у сільській місцевості, зберігаючи при цьому необхідні стандарти для їх функціонування.
Підкреслюється, що лише 11 % українських сіл мають аптечні заклади. Усього в селах та селищах діють близько 5 700 аптек. Така ситуація значно ускладнює доступ населення до необхідних ліків.
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